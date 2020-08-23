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菁英盃籃賽／U18奪大專冠軍 教頭點名驚豔奇兵

聯合報 / 記者曾思儒／花蓮即時報導
葛允增（右）奮力爭取球權。記者曾思儒／攝影
葛允增（右）奮力爭取球權。記者曾思儒／攝影

組軍才兩周，U18亞青男籃培訓隊今天就以點點開花迎接菁英盃大專男子組冠軍，其中先發中鋒葛允增更獲教頭林正明點名是集訓期間「大驚奇」，是兩周進步最多的成員。

受新冠肺炎疫情影響，今年U18亞青賽事還沒消息，中華男、女培訓隊都透過菁英盃以賽代訓，結束賽事就解散。

不同於女籃選進許多高中現役球員，男籃以大學新鮮人為主體，由今年HBL男甲MVP游艾喆擔任隊長的代表隊連戰皆捷，今天冠軍戰再以66：58力退喬楚瑜、魏嘉豪規隊的輔仁大學，為「期間限定」的合體打下完美句點。

林正明笑說，奪冠其實超乎預期，不過陣中成員都是高中優秀選手，組軍時間雖短但都很珍惜機會，其中來自「綠色神盾」松山高中的194公分長人葛允增更是讓他直呼「驚豔」。

「我本來不知道小葛，他去年沒有報到，是黑豬（吳建龍）和我提有這個球員，我才知道。」林正明讚說，葛允增靈活度好，特色和中華隊設定的快速球風十分合拍，「他是這兩周進步最多的球員！」

葛允增只有高二登上HBL舞台，他坦言高三沒有進入12人名單，能入選中華培訓隊非常驚訝，「因為最後一年沒打到，沒什麼人看到我，很謝謝教練。」即將進入台藝大的他不但入選培訓隊，還和游艾喆、王凱裕、林信寬及汪哲宇先發當隊友，他坦言自己比賽經驗相對隊友少許多，「這次是很重要的磨練，能提早適應大學強度。」

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