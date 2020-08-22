CBA／天津榮鋼相中 林庭謙成選秀探花

我國旅美籃球小將林庭謙日前宣布因為新冠肺炎疫情不會返美就學，昨天則在第六度舉行的中國男子籃球職業聯賽（ＣＢＡ）選秀會中，於首輪第三順位被天津榮鋼隊選入，成為史上第七位在ＣＢＡ選秀會上獲選的我國球員。

林庭謙去年獲得布萊恩大學提供的獎學金，是我國第六位站上ＮＣＡＡ一級舞台的本土球員，今年受到疫情影響決定暫緩赴美就學，提前展開職業生涯，且在日前完成ＣＢＡ選秀報名程序。

選前被評估有望在前三順位獲選的林庭謙，昨天並未親自到場，透過線上訪問感謝天津隊的青睞，也不忘感謝家人和教練對他的一路支持，並向在天上的爺爺、奶奶喊話，「我做到了，請你們不用為我擔心，接下來我也會加倍努力」。

胡瓏貿在第二屆選秀會首輪第八順位中選，是我國第一位獲選的球員；第三屆選秀會陳盈駿、周儀翔分別以狀元和探花被廣州龍獅和江蘇同曦選入，是我國選秀順位最高的球員；去年則有六名台灣球員報名、創下新高，最終有林韋翰、吳永盛和楊盛硯獲選。