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CBA／天津榮鋼相中 林庭謙成選秀探花

聯合報 / 記者劉肇育／綜合報導
林庭謙在ＣＢＡ選秀會首輪第三順位被天津隊選走，是歷年第七位在ＣＢＡ選秀會獲選台灣球員。（新華社）
林庭謙在ＣＢＡ選秀會首輪第三順位被天津隊選走，是歷年第七位在ＣＢＡ選秀會獲選台灣球員。（新華社）

我國旅美籃球小將林庭謙日前宣布因為新冠肺炎疫情不會返美就學，昨天則在第六度舉行的中國男子籃球職業聯賽（ＣＢＡ）選秀會中，於首輪第三順位被天津榮鋼隊選入，成為史上第七位在ＣＢＡ選秀會上獲選的我國球員。

林庭謙去年獲得布萊恩大學提供的獎學金，是我國第六位站上ＮＣＡＡ一級舞台的本土球員，今年受到疫情影響決定暫緩赴美就學，提前展開職業生涯，且在日前完成ＣＢＡ選秀報名程序。

選前被評估有望在前三順位獲選的林庭謙，昨天並未親自到場，透過線上訪問感謝天津隊的青睞，也不忘感謝家人和教練對他的一路支持，並向在天上的爺爺、奶奶喊話，「我做到了，請你們不用為我擔心，接下來我也會加倍努力」。

胡瓏貿在第二屆選秀會首輪第八順位中選，是我國第一位獲選的球員；第三屆選秀會陳盈駿周儀翔分別以狀元和探花被廣州龍獅和江蘇同曦選入，是我國選秀順位最高的球員；去年則有六名台灣球員報名、創下新高，最終有林韋翰、吳永盛和楊盛硯獲選。

疫情 新冠肺炎 選秀 陳盈駿 胡瓏貿 吳永盛 布萊恩 周儀翔 NCAA

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