掌職籃新竹攻城獅兵符 林冠綸：我準備好了

前SBL超級籃球聯賽的「快樂教主」林冠綸，如今換了一個全新身分，成了新職籃聯盟P. League+中的新竹攻城獅總教練，他說，不擔心自己無法駕馭這些球員，「因為我準備好了」。

林冠綸是SBL元老級球員，在聯盟打滾15個球季（第7季旅外），曾摘下過聯盟助攻王、年度最佳五人以及年度最佳進步獎，在球員時期，因單打能力出色，還曾被隊友冠上「Kobe綸」的封號。

在淡出SBL前，林冠綸早已在基隆正濱國中擔任女籃教練，也在HBL高中籃球聯賽的安樂高中、強恕高中擔任助理教練。

對於從基層教練直升職業隊教練，林冠綸不擔心外界質疑眼光，他強調，台灣很多優秀的教練，都有基層執教經驗，就像是台北富邦勇士總教練許晉哲。

擔任全新成軍球隊總帥，林冠綸不改球員時期的霸氣，他表示，過去邱大宗在擔任教練時，就曾告訴過他，「每一個教練只要站上去，就是要拿冠軍」，現在這句話對他似乎也同樣適用。

過去曾和林冠綸當過隊友的宋宇軒，這2年都在中國打球，因疫情原本打算退休，卻陰錯陽差加入新竹攻城獅，談到新教頭的風格，宋宇軒笑說：「方法很新，而且球風很開放，拜託，他在當球員的時候，綽號就叫快樂教主」。