林書豪取台灣護照 陸媒：若回CBA仍算外援

林書豪於今日傳出已取得中華民國護照，並獲得居中牽線台北市議員鍾小平的證實，各方指出，林書豪主要是為了下個賽季能夠繼續留在CBA(大陸甲A籃球聯賽)打球，而以「港、澳、台」球員身分不占CBA外援名額方式，能夠有更大的發展空間，不過，陸媒有報導指出，由於中國並不承認「雙重國籍」，因此除非林書豪放棄美國籍，否則還是外援球員，然而最終認定，仍是交由中國籃協方面做最後決定。

林書豪於去年在NBA暴龍隊贏得總冠軍後，沒有其他NBA球隊簽約下，轉戰大陸發展加入CBA聯賽北京首鋼隊，首年打進季後賽，卻未能打進決賽而結束球季，然而已有消息指出，北京首鋼將不再續約林書豪，使得林書豪下季能否續戰CBA仍是未知數。

陸媒評析，如果林書豪視為外援(洋將)，與各隊洋將比較優勢並不明顯，反之，若視為本土球員，那他的實力在不少大陸球員之上，因此選擇以「內援」形式對他比較有利。只是取得台灣護照，是否對他以「內援」身分留在CBA卻仍是未知數。

當然，林書豪單純只是想跟隨父親林繼明落葉歸根的考量，而取得中華民國護照，也是有此可能性。

中國對台26條效應 林書豪持台護照可視為本土球員

【中央社／19日台北電】本季效力CBA北京首鋼的林書豪在7月底已取得中華民國護照，最大受惠者將是CBA球隊，因根據中國對台26條規定，林書豪若仍在CBA效力，將可望被視為本土球員。

中國政府在去年底，頒佈對台26條規定，其中核心精神，就是提供台灣人與中國民眾同等待遇。

事實上，林書豪本季轉戰CBA中國男子職業籃球聯賽，以洋將身分、稅後300萬美元（約新台幣8925萬）的天價加盟北京首鋼，並率領球隊打到季後賽4強，最後不敵廣東宏遠，未能晉級總冠軍賽。

而根據CBA規定，每支球隊最多只能同時讓2名「外援」（洋將）同時登場，採取4節6人次，且最後一節只能使用單洋將。

外界猜測，林書豪近來申辦台灣護照，是否下季他想轉換身分，以不佔球隊洋將名額的前提下，繼續征戰CBA，並讓球隊額外多聘請1名洋將。

事實上，中國CBA下個球季開始，將全面取消亞洲外援的規定，而CBA也在2015年開始規範，要進入聯盟的港、澳、台球員，都必須經過選秀。

而今年CBA公布的選秀名單中，共有63人參選，其中台灣僅有旅美小將林庭謙報名，林書豪並不在榜單中，因此可以肯定的是，林書豪不會參加選秀。

不過中國對台26條規定中的最後一條，明訂台灣運動員可以「內援」身分參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，也被解讀成未來台灣球員，將可被視為中國本土球員。