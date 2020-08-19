不只林書豪 弟弟林書緯也已取得中華民國護照

前NBA美國職籃台裔球星林書豪，7月底已取得中華民國護照，事實上包括他的親弟弟，目前效力ABL東南亞職業籃球聯賽台北富邦勇士的林書緯，也同樣已取得中華民國護照。

身高182公分的林書緯，2015年隨哥哥林書豪來台擔任訓練營助理教練，期間至SBL超級籃球聯賽球隊台灣銀行、富邦與璞園建築等隊測試，最後決定落腳富邦。

同樣主司控衛的林書緯，在SBL打了4個球季，率隊拿下隊史首座總冠軍，去年他與球隊完成續約，並隨隊轉戰ABL。

2年前富邦打進SBL總冠軍賽，哥哥林書豪保密到家，和家人一起到高雄比賽現場，幫弟弟林書緯加油打氣，他甚至透露過，最大心願之一，就是希望在退役前，能和弟弟一起聯手在同一支球隊裡打球。

兄弟倆感情超「麻吉」的林家兄弟，這次也雙雙辦理了中華民國護照，據了解，林書緯甚至還有意順便取得台灣身分證，不過礙兵役問題，最後才決定作罷。