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籃協：林書豪有護照就可代表中華隊 但屬歸化球員
前NBA美國職籃球星林書豪日前已取得台灣護照，不過依照目前國際籃球總會（FIBA）規定，若林書豪未來若有意披上中華隊戰袍出征國際賽，仍只能視為歸化球員。
在FIBA的認定中，國家代表隊陣中可擁有兩種球員，一種就是該國的本土球員，另一種就是歸化球員，而且只能有一名歸化球員。
近年歸化球員在亞洲掀起旋風，包括菲律賓、日本、南韓，甚至西亞的約旦與卡達等國家，都廣泛地使用歸化球員，台灣也曾在2013年歸化「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis），當年他也幫助中華男籃代表隊在暌違14年後，再次打進亞洲籃球錦標賽4強。
林書豪的父母都是台灣人，即便他自小在美國出生長大，依照美國法律，他是合法美國公民，而採屬人主義的台灣，他也毫無疑問的是台灣人。
在FIBA頒佈的規定當中，就算球員擁有除出生地以外的第2國籍，仍須在16歲前取得另一國護照，否則若要代表第2國籍出賽，就視為歸化球員。
8月23日滿32歲的林書豪，今年7月底才取得台灣護照，因他未在16歲前取得台灣護照，因此就算他是百分之百的台灣人，若想代表台灣出賽，依照FIBA的規定，他仍須視為歸化球員。
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