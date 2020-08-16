Be Heroes籃賽／野獸展現拚勁 老大哥退未來之星

連續4年舉行的「BE HEROES經典挑戰籃球賽」，今年出現許多新面孔，包括旅美小將高國豪、馬建豪和剛退役的台銀隊看板球星陳順詳今天都在彰化體育館與球員見面；學長組成的經典明星隊「薑是老的辣」，在「野獸」林志傑全場最高17分領軍下以90：80壓下未來之星隊。

未來之星以新生代球員為主體，由吳永盛、林庭謙、林俊吉、孫思堯和譚傑龍擔任先發；經典明星先發五人則是「野獸」林志傑、「少俠」田壘、「小野獸」陳世念、「男模」呂政儒和「大房東」曾文鼎，上半場學長就以49：38領先，下半場再製造學弟隊伍多次失誤，最終就以兩位數差距收下勝利。

身為賽事「看板」球星的林志傑，第四節讀秒階段在未來之星後衛陳又瑋上籃時飛身「釘板」製造最後高潮，裁判雖判定妨礙中籃，現場球迷仍送上熱烈掌聲；比賽尾聲仍展現拚勁的「野獸」笑說，想法很簡單，「想去封蓋那球。」

林志傑效力的富邦勇士隊是新冠肺炎疫情受災戶，ABL賽事從3月宣布停賽後就再沒賽事，今天比賽成近半年難得參與的賽事，「野獸」說：「富邦一直有在訓練，身體狀態一直有保持，剛好有這比賽，自己給自己小小的驗收，還有更多地方要修正。」

連4年與會的他也分享，每年參賽感覺都不太相同，「今年（未來之星）居多是旅外的，看到他們很多比賽自主訓練、美國學的東西，有去呈現。」他讚未來之星有許多球員都是「台灣籃球的未來」，像是一同出席賽後記者會的林庭謙和高國豪，「希望他們能繼續加油，回饋支持他們的球迷們。」

今天賽後經典明星陣中的兩位退役球星也透過麥克風和球迷道別，陳順詳感謝有參賽的「圓夢」機會，「我也很享受退休的生活，希望大家可以繼續支持籃球，未來一起努力。」