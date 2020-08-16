Be Heroes籃賽／處女秀成告別戰 陳順詳享受舞台

身為第17季SBL「看板」球星，台銀隊老將陳順詳6月底宣布告別球員身分，今天「2020 BE HEROES經典挑戰籃球賽」成可能的球員「告別戰」，他笑說：「也算是個Happy Ending。」

35歲的陳順詳是SBL僅存的「元老級」成員，今年季前拍攝主視覺，他就是台銀代表，和另外四隊球員並列，但因傷季中才復出，球季結束後選擇轉換身分，以台銀行員身分展開新生活，台銀球團也打算日後比賽為陳順詳舉辦引退儀式，並退休他的「6」號球衣。

今天穿著44號球衣的陳順詳是第一次參加舉辦邁入第4屆的BE HEROES經典挑戰籃球賽，他笑說「第一次也是最後一次」，沒意外應該就是球員生涯最終戰，「主辦單位之前就問我有沒有意願，我算應屆球員，有這樣的經驗也滿難得，可能也是最後一次以這樣的身分。」

上半場就展現招牌外線的「詳哥」透露，球員合約到6月底結束，為了今天的比賽有特別維持身手，沒讓球技荒廢。

陳順詳SBL生涯從九太隊出發，經歷東森羚羊隊到第3季轉戰台銀，總計17年SBL生涯總計出賽347場，生涯總得分累積達4340分，高居SBL排行榜第3位，堪稱台銀和國內籃壇指標球員，主辦單位今天賽後也計畫舉辦特別儀式，感謝陳順詳十多年為台灣籃壇的付出。