Be Heroes籃賽／野獸秀招牌大轉身 學長半場兩位數領先

「野獸」林志傑率先進球、「大房東」曾文鼎快攻灌籃，2020 BE HEROES經典挑戰籃球賽今天一開賽就讓彰化體育館球迷響起如雷掌聲；學長們組成的「經典明星」隊也展現經驗和成熟球風，半場打完取得49：38領先。

未來之星以新生代球員為主體，由吳永盛、林庭謙、林俊吉、孫思堯和譚傑龍擔任先發；經典明星先發五人則是「野獸」林志傑、「少俠」田壘、「小野獸」陳世念、「男模」呂政儒和「大房東」曾文鼎；賽前球員介紹，未來之星壓軸登場的吳永盛就帶著「道具」上場，拿著運動冷凍劑幫學長們服務一番，製造不少笑果。

開賽「野獸」林志傑就秀了一手招牌大轉身，6分08秒飆進三分球更讓球迷歡聲雷動；第一節末首度參賽的高國豪切入上籃，之後馬上超級快攻，加上陳又瑋、蘇士軒連線快攻，未來之星靠節末一波6：0攻勢追到20：23。

第二節經典明星逐漸拉開差距，李德威「3分打」得手後板凳區隊友紛紛比起「吃便當」動作，製造不少「笑」果；未來之星第二節失誤增加，加上高國豪半場讀秒外線出手遭犯規卻3罰都落空，半場打完落後差距已擴大到兩位數。