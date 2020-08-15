國泰青年節3對3 高中生用籃球記錄青春
「2020國泰青年節高中籃球3on3全國總決賽」在新北板橋第二運動場開打，高中籃球3on3邁入第18年，國泰青年節活動第44年，全台近1000支高中球隊報名參賽，角逐男、女冠軍獎金10萬獎學金。
國泰青年節高中籃球3on3舉辦18年來，籃球已經發展為全台高中校園最熱門、運動人口最多、參與度最高運動，每年國泰青年節從各縣市預賽到全國總決賽，吸引超過1000支球隊，上百所高中，以及數千個家庭參與。
屢敗屢戰，去年打進16強，今年闖進八強來自新莊「聖安東尼骨刺隊」由四名高中好友組成，骨刺隊靠著日以繼夜苦練，追逐夢想。
骨刺隊長泰山高中高二前鋒劉勳說，「我們就是想要超越自己，我的幾個隊友都很強，我們希望能打到決賽，至少四強，如果可以贏得獎學金更棒」。
骨刺隊在八搶四以一分之差輸球，無緣四強。劉勳表示，「季軍獎金2萬元，0跟2萬之間差距只有一分，好可惜，但在超過36度艷陽下比賽，讓我們充滿鬥志」。
國泰青年節秉持著「大樹成長、公益深耕」精神，希望能回饋所有客戶及社會，除了舉辦高中3on3籃球賽，提供熱血青年們逐夢舞台，更舉辦客戶子女獎學金活動，吸引超過75,000名客戶子女申請-
國泰金控公關部協理廖昶超表示：「『國泰青年節』連續44年從未間斷，希望透過『客戶子女獎學金暨高中3on3籃球賽』活動，鼓勵青年學子，不僅要致力於課業、勇敢追夢，也期盼透過籃球賽事，提倡運動風氣，培養同學持續運動的習慣，畢業後文武兼備，成為社會棟樑。」
除了高中籃球3on3，國泰青年節每年另外邀請HBL高中籃球男、女精英八強參加邀請賽，讓更多高中生可以跟HBL精英球員學習技能、觀摩，更多互動交流，向下紮根，透過運動、籃球、學校、家庭共同參與，達到企業關注社會，推廣運動，深入感染家庭目標。
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