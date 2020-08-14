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籃球／打磨203公分菜鳥長人 陳定杰不心軟
寶貝兒子才出生一個多月，光復高中教頭陳定杰就帶隊到宜蘭參加林燈盃青年籃球邀請賽，五天賽程中不時透過視訊關心妻兒狀況的新手爸爸坦言，當了爸責任更重，心境也完全不同，但他笑說：「我和自己說，對光復小朋友不能心軟！」
陳定杰兒子出生就有四千兩百多克，昨天比完賽他就打給老婆，看著兒子的睡臉就心滿意足，他透露連「做人」都經過計畫，希望孩子在暑假出生，「這樣媽媽能得到最多支援。」不過就算計畫順利進行，他泰半時間仍放在球隊，率隊到外地比賽就透過視訊「紓壓」。
光復一○七學年創下隊史最佳四強成績，今年也差一步再叩關小巨蛋，一○九學年更迎接二○三公分的長人鄭名斈加入，不過鄭名斈身材單薄，就算去年到今年已經增重十公斤，現在也不到八十公斤。
「多打多磨，他身體還需要時間成長，但技術不能停滯，還是先放在場上適應。」陳定杰坦言，若想贏球，現階段鄭名斈放在場下對球隊較好，但長人養成就需要耐心，希望鄭名斈能向學長喬楚瑜一樣，「我和他說，第一年可以輸，但第三年要幫我贏回來！」
從小就高人一等的鄭名斈，飯量已經是平常人兩倍，但增重計畫效果有限，不過經過林燈盃等大小盃賽，他自評「勇敢」不少，「以前完全不會抓籃板，現在籃板、卡位都有進步。」
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