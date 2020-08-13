籃球／2021世大運男籃第一階段名單 高國豪領軍

中央社 / 台北13日電
高國豪(右)。圖／展逸國際企業提供
高國豪(右)。圖／展逸國際企業提供

2021年成都世大運中華男籃第一階段24人球員名單今天出爐，由旅外高國豪領軍，總教練劉孟竹說，集訓將自今年8月20日開始，每週將安排與SBL、新聯盟球隊交手，增加球員經驗。

體育署今天與大專體總、中華民國籃球協會、教育部代表開會討論2021年世大運教練團和第一階段集訓名單，敲定由健行科大教頭劉孟竹執掌兵符，謝玉娟、許智超、黃志才、陳暉擔任助理教練。

第一階段24人集訓名單包含高國豪、孫思堯、林秉豪等3名旅外球員，以及林俊吉、周桂羽、曾祥鈞、丁冠皓、孫永成、王晟霖、高承恩、林梓峰、劉彥廷、蘇士軒、簡家暐、王律翔、盧峻翔、林勵、陳郁仁、阿巴西、吳沛嘉、蘇文儒、白曜誠、呂威霆、李家慷。

劉孟竹表示，已與各球隊協調，確認上述球員皆會配合世大運集訓，才會納入名單中，目前規劃第一階段集訓將自8月20日登場，至11月1日結束。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，這次並未規劃出國移訓，不過劉孟竹透露，除了鎖定參加重要盃賽外，每週也會安排2次機會，與超級籃球聯賽（SBL）或新聯盟的球隊進行對抗，幫助球員成長。

劉孟竹表示，會中曾提出希望能讓世大運培訓隊參加SBL季前熱身賽，但後續得待籃協與其他球團討論後才能確定。

中華籃協6月底已公布今年度潛力培訓中華白隊名單，包括林庭謙、譚傑龍與吳永盛等人入列，與世大運第一階段集訓的24人名單，並無重疊，劉孟竹表示，第二階段集訓以及最後決選球員名單，將從這兩隊48名球員中選出16至20人，預計第二階段集訓將於明年1、2月登場。

SBL 高國豪

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