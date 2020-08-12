林燈盃籃賽／疫情打亂計畫 松山難得在台過完整暑假

聯合報 / 記者曾思儒／宜蘭報導
第三屆林燈盃受新冠肺炎影響，取消邀請外隊計畫。記者曾思儒／攝影
第三屆林燈盃受新冠肺炎影響，取消邀請外隊計畫。記者曾思儒／攝影

去年邀請兩支大陸球隊與賽，宜蘭高中舉辦的「林燈盃青年籃球邀請賽」今年原本計畫匯集台、日、菲律賓球隊參與，但新冠肺炎疫情影響打亂計畫，昨天開戰的第三屆賽事改成「全本土」隊伍，「綠色神盾」松山高中的日本行也因疫情改成宜蘭旅程。

宜中去年赴日本移地訓練，搭起交流橋樑，今年暑假也敲定到滋賀移訓，但疫情影響行程，教頭林德齊透露，甚至一度擔心林燈盃辦不成，「後來國內疫情趨緩，但外隊無法來參加，本來想邀日本和菲律賓球隊，交流不同球風。」

邀請國際隊伍的計畫暫緩，林燈盃今年九隊包括ＨＢＬ男甲衛冕軍能仁家商、亞軍泰山高中和四強的東山高中等，原本打算赴日的松山改到宜蘭，二○一七年開辦的松山盃也因無法邀請外隊停辦一年。

松山高中教頭黃萬隆說：「這時間本來會在仙台，參加明成高校舉行的訓練營，今年本來也想去美國，但疫情關係無法成行，藉由林燈盃把隊型打出來，同時了解國內球隊、知道各隊狀況，為十月（ＨＢＬ）資格賽準備。」

松山過去幾年暑假足跡從美國、西班牙、塞爾維亞到日本，至少五年沒在台過完整暑假，隊長王景礽參與過塞爾維亞和日本移訓，他說：「去日本滿累的，但可以學到不同球風和跑位，今年沒出去有點可惜。」

日本 疫情 塞爾維亞

延伸閱讀

林燈盃籃賽／被神盾震撼教育 東山教頭喊讚

籃球／金城盃邀請賽今開打 邀HBL球隊金門點燃戰火

HBL／南湖佛系新教頭 帶兵帶心不收手機

王輝盃籃賽／領先18分遭松山逆轉 史魯齊：輸在我

相關新聞

林燈盃籃賽／疫情打亂計畫 松山難得在台過完整暑假

去年邀請兩支大陸球隊與賽，宜蘭高中舉辦的「林燈盃青年籃球邀請賽」今年原本計畫匯集台、日、菲律賓球隊參與，但新冠肺炎疫情影...

HBL／南湖佛系新教頭 帶兵帶心不收手機

今年4月率大倫國中摘下JHBL男甲金盃，陳弘澤7月確定轉戰高中戰場，接下南湖高中兵符的他自稱「佛系教練」，不沒收球員手機...

林燈盃籃賽／被神盾震撼教育 東山教頭喊讚

108學年闖進HBL男甲4強，東山高中新學年起步卻遇傷兵問題，陣中兩名大將都碰要休養4個月以上的大傷，今天林燈盃首戰又遭...

林燈盃籃賽／兒子成猛牛軍 田本玉放手給教練操

從小就跟著媽媽田本玉到籃球場，「Nash」王凱杰今年成為高苑工商新成員，「田媽」雖轉戰UBA賽場，今天仍出現在宜蘭，見證...

CBA／林書豪下一步 直播露玄機

「哈佛小子」林書豪赴大陸CBA第一個球季，沒能率北京首鋼隊打進冠軍賽，下一步仍未知，但他日前上直播透露玄機，讓球迷有無限...

CBA／上海獲選秀會狀元籤 林庭謙唯一報名台將

中國大陸CBA今天進行第一場冠軍賽，8月21日登場的選秀會也確定前3順位的球隊，上海大鯊魚隊抽中狀元籤，廣州龍獅隊獲得榜...

CBA／調整身心再出發 林書豪是否續約要再想想

「豪小子」林書豪在日前帶領北京首鋼闖進CBA四強賽後卻不敵廣東宏遠，無緣挺進冠軍賽，儘管賽後身體傷痕累累，但他仍是調整心...

籃球／黃品蓁、彭詩晴備戰WCBA 相約明年再戰

「2020 BE HEROES經典挑戰籃球賽」本周末彰化縣立體育館熱力開打，但15日率先登場的女子組進行陣容調整，「經典...

SBL／10萬月薪加盟九太 李漢昇拚新人王和總冠軍

第18季SBL選秀會上月落幕，九太科技隊今天宣布與選入的3位新秀李漢昇、林柏豪及陳俊翰簽約，其中漢昇以10萬元簽約，成為...

熱門新聞

中職／二軍成績難複製 味全明年需雙洋砲支援

林燈盃籃賽／兒子成猛牛軍 田本玉放手給教練操

NBA／本季2度單場轟61分 里拉德率拓荒者擒獨行俠

NBA／隊友私下最愛來自己房間 戴維斯親揭背後原因

NBA／喊話送弟弟驚喜 柯瑞預告可能穿獨行俠球衣現身

NBA／安戴托昆波頂撞對手遭驅逐 無礙公鹿擊敗巫師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。