林燈盃籃賽／疫情打亂計畫 松山難得在台過完整暑假

去年邀請兩支大陸球隊與賽，宜蘭高中舉辦的「林燈盃青年籃球邀請賽」今年原本計畫匯集台、日、菲律賓球隊參與，但新冠肺炎疫情影響打亂計畫，昨天開戰的第三屆賽事改成「全本土」隊伍，「綠色神盾」松山高中的日本行也因疫情改成宜蘭旅程。

宜中去年赴日本移地訓練，搭起交流橋樑，今年暑假也敲定到滋賀移訓，但疫情影響行程，教頭林德齊透露，甚至一度擔心林燈盃辦不成，「後來國內疫情趨緩，但外隊無法來參加，本來想邀日本和菲律賓球隊，交流不同球風。」

邀請國際隊伍的計畫暫緩，林燈盃今年九隊包括ＨＢＬ男甲衛冕軍能仁家商、亞軍泰山高中和四強的東山高中等，原本打算赴日的松山改到宜蘭，二○一七年開辦的松山盃也因無法邀請外隊停辦一年。

松山高中教頭黃萬隆說：「這時間本來會在仙台，參加明成高校舉行的訓練營，今年本來也想去美國，但疫情關係無法成行，藉由林燈盃把隊型打出來，同時了解國內球隊、知道各隊狀況，為十月（ＨＢＬ）資格賽準備。」

松山過去幾年暑假足跡從美國、西班牙、塞爾維亞到日本，至少五年沒在台過完整暑假，隊長王景礽參與過塞爾維亞和日本移訓，他說：「去日本滿累的，但可以學到不同球風和跑位，今年沒出去有點可惜。」