籃球／黃品蓁、彭詩晴備戰WCBA 相約明年再戰

「2020 BE HEROES經典挑戰籃球賽」本周末彰化縣立體育館熱力開打，但15日率先登場的女子組進行陣容調整，「經典明星」兩員大將彭詩晴及黃品蓁收到球隊集訓通知，必須飛往大陸WCBA母隊，2人缺口由效力於國泰女籃的陳鈺君和吳宜庭補上。

WCBA新賽季即將展開，彭詩晴及黃品蓁因收到球隊集訓通知，須回歸母隊專心備戰，臨時無法參與今年「2020 BE HEROES經典挑戰籃球賽」，彭詩晴只能和球迷、學妹相約明年再戰，「這幾年除了披上國家隊戰袍外，很少有機會能在台灣打比賽，今年其實很期待此賽事，不但能與女籃戰友們同場較勁，還能感受到台灣球迷的熱情，是很可貴的體驗，可惜最後無法如期出賽。」

成為經典明星新血的陳鈺君，上賽季也曾赴陸加入WCBA上海隊，本季回歸除率國泰完成WSBL連霸，並獲得冠軍賽MVP肯定。今年瓊斯盃已因新冠肺炎疫情取消，有機會和球迷見面讓她直呼期待，「除了在國家隊以外，很少有機會能在這樣的對戰組合中打比賽，未來之星陣中也有多位國泰的學妹，平常是隊友，上了場就是對手，我將全力以赴，學妹們放馬過來，我們挑一場吧！」

未來之星成員有陳薇安、韓雅恩、林文佑、朱育勤、羅蘋、徐玉蓮、卓敬、彭曉彤、羅培甄、劉昕妤、林蝶和陳孟欣；調整後的經典明星陣容包括黃凡珊、黃英利、謝佩君、劉希曄、魏于淳、潘姿吟、黃湘婷、郭佳紋、鄭伊秀、林育庭、陳鈺君和吳宜庭。