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SBL／10萬月薪加盟九太 李漢昇拚新人王和總冠軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
九太和3名選秀會新人完成簽約。 圖／九太提供
九太和3名選秀會新人完成簽約。 圖／九太提供

第18季SBL選秀會上月落幕，九太科技隊今天宣布與選入的3位新秀李漢昇、林柏豪及陳俊翰簽約，其中漢昇以10萬元簽約，成為近年來最高薪選秀狀元。

李漢昇來自HBL泰山高中、UBA台灣師大，畢業後自2016年到中國大陸NBL發展，待過湖南勇勝、武漢當代等NBL球隊，擁有國家隊級組織控球能力，也是九太早已鎖定的狀元人選，以近年選秀狀元最高薪10萬元月薪，簽約2年加入九太科技隊。

SBL首輪選秀保障薪資是6萬元，獲得相當國手保障薪資的李漢昇表示，加入九太目標是提升球隊戰績，「希望為九太奪冠，對於新人王會極力爭取，畢竟新秀年只有一次。」

九太後場大將于煥亞，在台灣師大就和李漢昇組成先發後場搭檔，默契十足，李漢昇盼幫助九太打出快、穩、準的球風，讓九太體系能明確建立。

「康寧雙槍」林柏豪、陳俊翰則是擔任三、四號位置。林柏豪畢業自南澳高中、康寧大學，身高192公分，是康寧得分第一戰將，108學年度在UBA平均繳出17.3分、7.2籃板，位居得分榜第二名，其中面對擁有外籍生斑霸的中州科大，曾拿下單場35分、12籃板，與九太簽下兩年新秀合約，期待在新秀年就能夠快速融入球隊。

身高195的陳俊翰，畢業自開南商工、康寧大學，108學年度在UBA平均11.7分、7.8籃板、1.4阻攻，在禁區及中距離的都有極大威力，與九太隊簽下兩年新秀合約。九太擁有中華隊長人蘇奕晉、吳宏興等，能夠傳授陳俊翰許多技巧，擁有極大的發揮空間。

九太科技隊總教練劉嘉發表示，李漢昇擁有旅外經驗，加上與隊中台師大體系球員熟悉，配合默契佳，是先發控球的最佳人選，確實有狀元身價，「康寧雙槍則是今年選秀的大收獲，也在網路獲得極佳評價，在林柏豪、陳俊翰加入、今年順利補強後，九太隊高度大幅提升，相信今年會有很好成績。」

九太科技隊與3名選秀球員順利簽約，陣中也補強林任鴻、吳曉謹、吳宏興、李秉鴻等球員，期待在SBL新季能夠展現威力。

選秀 SBL

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