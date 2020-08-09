CBA／北京首鋼無緣冠軍戰 林書豪一夜未眠

中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊在4強賽系列戰，以1比2不敵衛冕軍廣東宏遠，無緣冠軍戰，台裔球星林書豪今天在微博發文表示，這樣的失利讓人心碎，並坦言一夜未眠。

北京季後賽4強賽對手為尋求連霸的廣東，前2戰兩隊戰成平手，先前因傷缺陣的廣東一哥易建聯直到昨天第3戰才歸隊，復出首戰就繳出18分、14籃板的成績單，而北京則發揮韌性，與廣東鏖戰到最後，最終以85比88吞敗，將冠軍戰門票拱手讓人。

林書豪去年在美國職籃（NBA）自由市場未能獲得球隊青睞，決定轉戰CBA北京首鋼，本季例行賽出賽39場，場均22.3分、5.7籃板、5.6助攻。

未能率領北京前進冠軍戰，林書豪也相當失望，他今天在微博發文，文章一開頭就先說聲「對不起」，他表示，「我昨天有太多情緒，不知道能說什麼…一個晚上沒睡」。

「這樣的失利讓人心碎。」林書豪表示，這個賽季想為支持他們人贏得勝利，即使面對對手實力強大，但他仍相信，在比賽終場哨聲響起前，球隊一定能贏得勝利。

林書豪除了細數CBA先前受新冠肺炎疫情停賽5個月，他和球隊持續備戰，並已拚盡全力外，他也回憶起過去籃球生涯，曾經歷受傷、球隊出現種種狀況，曾經感到無能為力，但他透露，「這賽季我已經擺脫過去陰影，我放下包袱，重塑自我」。

儘管無緣冠軍戰，林書豪認為，這個賽季對他很有價值，並感謝北京首鋼給他機會，「我不後悔，感謝我的隊友們全力以赴，包容我，接納我」。