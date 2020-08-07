CBA／林書豪拿25分 4強賽北京首鋼扳回一城

中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊台裔球星林書豪，今天4強賽第2戰拿25分，包括決勝節兩度中距離跳投奠定勝基，終場北京以90比86險勝廣東宏遠隊，系列戰目前1比1平手。

CBA季後賽4強賽在青島舉行，廣東宏遠4日首戰逆轉北京，在3戰2勝系列戰取得1比0領先；兩隊休兵1天後再碰頭，廣東一哥易建聯因傷持續缺陣。

北京前兩節一開始都有進攻當機問題，讓廣東第二節一度領先12分，北京靠林書豪、球員翟曉川、洋將尤多（Ekpe Udoh）聯手拉出9比0攻勢，其中林書豪一記大號三分球曾率隊反超，但廣東緊追不捨，上半場結束，廣東以45比42要回領先。

兩隊第三節依舊比分互咬，廣東帶3分領先進入決勝節。

北京上半場外線手感低迷，12投僅中1，第四節逐漸找回準星，靠球員朱彥西、台灣好手周儀翔輪流在外線出手，反超比分；北京雖因失誤，讓雙方差距一度僅剩2分差，所幸林書豪關鍵時刻兩度中距離跳投，及讀秒階段兩罰中一追加保險分，最終北京以90比86勝出。

兩隊將於8日再交手，勝隊將能收下冠軍戰門票。

林書豪此役進帳全隊最多的25分，外加6籃板、3助攻；周儀翔貢獻7分，送出5助攻。