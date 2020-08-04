CBA／林書豪延長賽6犯畢業 北京4強首戰輸廣東

CBA北京首鋼隊今天4強賽首戰，台裔球星林書豪繳出23分、8籃板、10助攻「準大三元」成績單，但在延長賽6犯提前畢業，北京隊最終以109比111落敗。

中國男子籃球職業聯賽（CBA）季後賽4強賽在青島舉行，採3戰2勝制，今天由北京首鋼和廣東宏遠打頭陣，兩隊第二戰將於6日交手，廣東隊只要再拿下一勝，就能收下冠軍戰門票，而另一場4強賽由新疆隊出戰遼寧隊，將於明天登場。

廣東宏遠一哥、例行賽MVP易建聯今天因傷缺陣，內線面臨挑戰，而陣中的曾繁日更在次節在防守時，因抱住北京洋將尤多（Ekpe Udoh），被判定為奪權犯規、遭驅逐出場，內線戰力再度被削弱，讓北京趁機發動攻勢，上半場結束以59比48領先。

林書豪第三節單節進帳11分，助北京將比分拉開至83比67，廣東隊第4節靠著胡明軒連續三分球攻勢，後來居上，加上洋將威姆斯壓哨擦板球，將比分扳成104比104平手。

林書豪延長賽最後關頭因6犯提前畢業，北京隊大勢已去，最終以2分差吞敗。

林書豪此役拿下23分、8籃板、10助攻，繳出「準大三元」的成績單。廣東洋將威姆斯火力更兇猛，單場40分、18籃板、8助攻，助廣東隊在4強賽系列戰拔得頭籌。