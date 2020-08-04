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職籃新聯盟新球隊隊名曝光 取名新竹攻城獅

中央社 / 台北3日電
藝人「黑人」陳建州（圖）日前宣布新職籃聯盟「P. LEAGUE+」正式成立。圖／聯合報系資料照片
藝人「黑人」陳建州（圖）日前宣布新職籃聯盟「P. LEAGUE+」正式成立。圖／聯合報系資料照片

台灣職業籃球新聯盟日前敲定正式名稱為P. LEAGUE+（簡稱為P+聯盟），由4隊組成，暫訂12月開打，而新竹隊今晚正式在臉書粉絲團公布隊名為新竹攻城獅（Hsinchu Lioneers）。

新聯盟由「黑人」陳建州擔任執行長，4支隊伍包括富邦勇士、寶島夢想家、璞園建築以及新竹隊，其中新竹隊是唯一一支新成立的球隊，且可能由前超級籃球聯賽（SBL）達欣工程球員林冠綸執掌兵符。

新竹隊隊名今天正式揭曉，將以新竹攻城獅（Hsinchu Lioneers）為名進軍新聯盟，球員陣容還包括前中華隊中鋒吳岱豪等人。

新聯盟推動主客場制，富邦勇士、夢想家各以台北和平籃球館、彰化體育館為主場，而璞園選定國體大體育館（漢堡館）、桃園巨蛋作為雙主場，新竹攻城獅的主場則落腳新竹竹北體育館。

富邦勇士 璞園 林冠綸 陳建州

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