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女子2.5萬伏特高壓觸電倒臥彰化火車站 全身90%燒燙傷

籃球／BE HEROES經典賽加新血 高國豪、孫思堯in

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
高國豪加入「BE HEROES經典挑戰籃球賽」未來之星陣容。圖／展逸國際企業提供
高國豪加入「BE HEROES經典挑戰籃球賽」未來之星陣容。圖／展逸國際企業提供

「BE HEROES經典挑戰籃球賽」8月15日及16日在彰化縣立體育館登場，主辦單位今天宣布，16日舉行的男子組賽事再添生力軍，旅美小將高國豪孫思堯確定加入，將和吳永盛、林庭謙等年輕好手一同挑戰林志傑、田壘、曾文鼎、楊敬敏與陳世念等「黃金世代」前輩。

「黃金世代」組成的「經典明星」隊伍，除「野獸」林志傑、「少俠」田壘等指標球星，還廣發英雄帖，號召呂政儒、蔡文誠、簡浩、陳冠全等戰將加入，陣容一字排開皆為籃壇大物級球員，人數更多達14人。

面對來勢洶洶的學長們，「未來之星」也有秘密武器，今天迎接高中時期就場出名號的高國豪及孫思堯加入，與學長們同場較勁。

高國豪及孫思堯目前大部分時間都一起在母校松山高中練球，對於即將到來的「BE HEROES經典挑戰籃球賽」有著高度期待，高國豪說：「這次是我第一次參加BE HEROES經典系列籃球賽，我小時候都是看黃金世代學長們打球長大的，現在幾乎沒有機會能跟他們同場比賽，藉由這個賽事能與偶像還有好友們一起站在場上，真的很難得，非常興奮！」

高國豪 孫思堯 田壘

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