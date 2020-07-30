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WSBL／陳孟欣成狀元 不求新人后

聯合報 / 記者曾思儒／台北報導
陳孟欣（左）和劉昕妤將在台電隊繼續攜手。記者曾思儒／攝影
陳孟欣（左）和劉昕妤將在台電隊繼續攜手。記者曾思儒／攝影

沒太多意外，去年ＵＢＡ包辦新人后、助攻后和ＭＶＰ的佛光大學世大運國手陳孟欣，成第二屆ＷＳＢＬ選秀會「狀元」，將和隊友劉昕妤攜手披上台電隊戰袍，最快九月的社甲聯賽就會以新身分出賽。

第二屆ＷＳＢＬ選秀會昨天登場，連兩年獲得「狀元籤」的台電，第一輪選中陳孟欣，一八○公分的劉昕妤意外在第一輪沒獲青睞，讓台電「幸運」獲得拿坡里世大運國手加入；第二順位選秀的電信隊選擇大學旅日的游乙文、第三順位的台元隊挑唯一有亞洲盃國手資歷的後衛朱育勤，衛冕軍國泰隊連兩屆都在首輪就放棄選秀，總計五人報名選秀會有四人中選。

將升大三的陳孟欣透露，先前就「有耳聞」可能成為最年輕「狀元」，她笑說：「報名的那刻就已經準備好了，會努力做好自己該做的事。」高中、大學都摘下新人后的她笑說，ＷＳＢＬ新球季要多學習，個人獎不多想。

台電去年首屆選秀會挑中三名佛光球員，今年又添加兩名，教頭林紀妏說：「第一輪選誰掙扎很久，經過長篇討論，孟欣很有潛力，我們年輕後衛沒接班人，所以選擇她。」她認為兩名新兵雖年輕，但都接受過世大運洗禮，若是磨合順利有機會成即戰力。

赴日讀大學的游乙文是國泰建教合作球隊淡水商工出身，國泰原打算挑回昔日子弟兵，但遭電信「攔胡」，電信教頭黃曉潔看中游乙文速度和身體素質，期待游乙文將日式球風帶入電信。

台電 世大運 佛光大學

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