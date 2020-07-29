王輝盃籃賽／松山外籍軍團領頭 與能仁爭分組龍頭

HBL男甲名校能仁家商和松山高中在王輝盃同為「死亡A組」，兩隊今天都迎接分組2連勝，明天上午11點將在嘉義高中爭奪首屆賽事的分組龍頭。

陣中有大陸2公尺雙胞胎及南非籍前鋒喬納森的松山，今天以81：67擊敗青年高中，松山教練黃萬隆說，王輝盃是暑假最具強度的比賽，且賽事是為紀念嘉中老教練王輝而辦的比賽，「同樣身為教育工作者，要延續王教練的精神。」

黃萬隆也提到，松山于家雙塔與喬納森「不是來當模特兒」，速度、腳步、對抗各方面都希望有所發揮，「喬納森具有外國人的優點，更要聰明打球，目標是可裡可外。」

明天遭和能仁上演分組龍頭之爭，成賽會度矚目的焦點賽事，黃萬隆強調松山精神就是球隊口號「Do our best」，「松山不是為了觀眾打球，而是要展現全力以赴的態度。對方是（HBL）冠軍隊，松山要做的就是『做好自己該做的』。」

今年3月完成HBL男甲連霸的能仁，連兩天輕取對手青年和三民家商，助理教練李正豪說，球隊還在調整階段，要找出最佳狀態陣容，「下一戰面對松山，防守強度更大，更要要求球員專注，改正比較容易鬆懈的缺點。」

高中甲B組，高苑工商與治平高中拉鋸激戰到兩度延長，治平在家長加油團熱情吶喊聲中以84：83險勝，加上昨天擊敗萬能工商，2連勝入袋後已晉級八強。