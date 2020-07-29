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CBA／被籃球砸中重要部位 林書豪自嘲：球就是命啊

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪日前對北京控股比賽攻下38分。 新華社
林書豪日前對北京控股比賽攻下38分。 新華社

第一年投入中國大陸甲A籃球聯賽(CBA)北京首鋼的林書豪，於昨天結束例行賽，他在最後一周比賽以優異表現，首度贏得單周最佳外援，消除外界對他戰力的疑慮。而開始要備戰季後賽的他，在IG上傳一有趣的視頻，就是24日對北京控股隊的比賽，他倒在地上時，正好籃球反彈砸中他的重要部位，讓他抖動了一下，這個「男人才懂的痛」，讓他自嘲說這就是所謂的「球(蛋蛋)就是命啊！」(#ballislife)，好友周杰倫還在底下留言留下笑臉的符號。

這段視頻其實是林書豪為自己第一年征戰CBA做總結，這場比賽正好是他本季表現最佳，單場攻下38分的一幕，他在這段視頻留言說，「這就是我們努力的所在，這就是籃球和運動帶給我們的一切，高壓力、高張力的比賽，讓我們全心全力投入。」

林書豪上季隨著暴龍隊奪得NBA總冠軍，然而新一季沒有落腳處，最終轉戰CBA。歷經疫情的一季，球賽一度中斷，後來恢復開打，林書豪也曾因表現不佳，受到批評，最終所屬的北京首鋼隊在他協助下以例行賽第四名作收，直接進入季後賽第二輪，林書豪也將在季後賽繼續奮戰。

林書豪IG留言特別解說的CBA本季季後賽賽制，「比賽一共4輪，前兩輪是一戰定生死(像美國NCAA賽制)，後兩輪則是3戰2勝制，而非7戰4勝制。」看來他還是很懷念NBA季後賽的7戰4勝制。

至於林書豪每年的返台訓練營之旅，據台灣主辦單位表示，將會遵照台灣防疫入境隔離規定，目前仍有計劃持續進行，不過，最終是否成行，仍是未知數。

北京 疫情 Instagram

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