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SBL／九太高雄扎根 首辦籃訓營

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
在地高雄出身的柯旻豪，認真指導小學員如何持球。圖／高雄市政府運動發展局
在地高雄出身的柯旻豪，認真指導小學員如何持球。圖／高雄市政府運動發展局

高雄和九太科技隊今年搭起緣分橋樑，成為高雄市第一支冠名的城市籃球隊，除以「高雄九太」參戰SBL，運動發展局更與九太隊一起推動高雄籃球運動發展，今年首度在高雄青少年運動園區籃球場舉辦「2020高雄九太科技籃球隊暑期籃球營」。

開幕式由運動發展局代理局長周明鎮、九太社會福利基金會董事長李芳崙、中華天使兒童村協會理事長沈桂美、高雄九太科技籃球隊總教練劉嘉發等出席，周明鎮感謝高雄九太對高雄籃球教育推廣之用心，同時勉勵現場學員好好把握與SBL明星球員學習的機會，呼籲暑假期間應多從事正當休閒運動。

李芳崙也提到，球隊非常重視高雄籃球的推展，也感謝運動發展局的支持；劉嘉發則勉勵籃球營小球員們，以職業籃球為目標，認真向球員學習，期待未來成為職業球星。

此次暑期籃球營招生對象除了高中、國中、小學外，更規劃一梯次的幼兒班，並鼓勵家長陪同幼兒共同參與，以促進親子互動，培養親子關係；本屆籃球營總計132位學員報名，其中以小學生報名情況最為熱烈，幼兒班更於開放報名後迅速額滿。

籃球營師資陣容堅強，由現役SBL球星親自擔任種子教師，除高雄培育出的「在地」球員吳怡斌、余純安和柯旻豪，還有于煥亞、蘇奕晉、陳懷安、張家榮等親自傳授籃球「秘技」。

九太隊今年也擔任高雄籃球推廣代言人，後續將出席暑假籃球系列活動，包括8月8日國稅盃全國分齡籃球錦標賽、8月22日高捷盃3x3籃球錦標賽、8月29日運動i台灣等賽事開幕典禮，與現場球隊互動。

九太小前鋒張家榮傳授學員蹲身運球與移位方法。圖／高雄市政府運動發展局
九太小前鋒張家榮傳授學員蹲身運球與移位方法。圖／高雄市政府運動發展局

SBL 柯旻豪

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