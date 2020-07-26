快訊

馬英九訪金門竟有祕密行程？原來是拜訪她

長江上游第3號洪水形成 明晚進水高峰每秒6萬立方公尺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰NBA3x／冠軍班底合體 世新女將輕鬆打

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
羅培甄（左）突破防守。記者曾思儒／攝影
羅培甄（左）突破防守。記者曾思儒／攝影

3月助隊打下隊史第一座UBA公開女一級金盃，羅家姊妹羅培甄、羅培儀和方妤從大專戰場「畢業」投入WSBL戰場，今天進行第三輪分區預賽的「國泰NBA3x」成3位冠軍班底最後一次代表世新出賽，第一場就貢獻「絕殺」外線的羅培甄笑說參賽走「佛系」路線，開心享受過程最重要。

世新陣容還有帶著MVP告別UBA戰場的林蝶，今天林蝶雖沒現身，羅家姊妹和方妤仍是球場焦點陣容之一；羅培甄透露，3人都是第一次參賽，目標很明確，「開心打，成績就隨緣！」

國泰金控和NBA打造3對3舞台邁入第10年，今年在台疫情趨緩下順利舉行，國泰金控協理廖昶超表示，在不違背中央流行疫情指揮中心的指揮遠則下舉辦賽事，希望給喜愛籃球的青年學子留下美好回憶。

過往冠軍隊伍可獲得親臨現場看NBA賽事的冠軍獎勵，今年全球體育賽事都受疫情衝擊，國泰調整獎勵方式，祭出歷屆最高額獎金，一般組男、女冠軍隊伍皆可獲得歷屆最高獎金新台幣8萬元，再加上4萬元NBA Store商品電子券，大專挑戰男、女子組冠軍和高中組男、女冠軍隊伍都可各獲4萬元和NBA Store電子券5萬元。

羅培甄（中）拔起投中距離。記者曾思儒／攝影
羅培甄（中）拔起投中距離。記者曾思儒／攝影
羅培儀（右）切入。記者曾思儒／攝影
羅培儀（右）切入。記者曾思儒／攝影

羅培甄 林蝶

延伸閱讀

國泰NBA3x／吳沛嘉+雙洋將 世新組最強內線

國泰NBA3x／陳芷英、陳昱潔 迎高中最終戰

國泰NBA3x／高中生涯最後一戰 MVP王玥媞很怕輸

國泰NBA3x／籃球將成興趣 微笑女孩陳芷英盼未來從商

相關新聞

國泰NBA3x／冠軍班底合體 世新女將輕鬆打

3月助隊打下隊史第一座UBA公開女一級金盃，羅家姊妹羅培甄、羅培儀和方妤從大專戰場「畢業」投入WSBL戰場，今天進行第三...

國泰NBA3x／陳芷英、陳昱潔 迎高中最終戰

由國泰金控及ＮＢＡ聯手打造的夢想舞台國泰ＮＢＡ３ｘ，昨天舉行分區預賽與高中菁英女子組賽事，包括今年在ＨＢＬ舞台上有亮眼表...

國泰NBA3x／高中生涯最後一戰 MVP王玥媞很怕輸

由國泰金控與NBA打造的籃球夢想舞台「國泰NBA3x」今、明兩天進行第三輪分區預賽，包括高中菁英女子組、大專挑戰男、女子...

國泰NBA3x／最愛渡嘉敷來夢 陳昱潔的旅日夢因疫暫延

儘管在高中生涯最後一年未能幫助南山高中完成二連霸，讓陳昱潔留下了些許遺憾，不過這並未改變她對於未來籃球發展的計畫，目前已...

國泰NBA3x／籃球將成興趣 微笑女孩陳芷英盼未來從商

「微笑女孩」陳芷英在今年從普門高中畢業後，透過徵試考取台灣科技大學，雖然現在每天還是會跟隨球隊練球，不過在今天以普門學姊...

籃球／因疫情不返美 林庭謙轉戰亞洲職籃

我國旅美籃球小將林庭謙昨天透過經紀公司宣布，今年將不會回到美國就讀布萊恩大學和投入ＮＣＡＡ一級聯賽，並希望尋求轉戰職業籃...

CBA／梅奧率遼寧八連勝 後天開放防疫、醫療人員入場

CBA例行賽邁入尾聲，其中由梅奧（O.J. Mayo）領軍的遼寧本鋼隊在今天以114：77大勝山西汾酒隊後，以半場剩差緊...

籃球／受疫情影響放棄返美 林庭謙宣布轉戰職業

旅外籃球小將林庭謙，在去年三月獲得布萊恩大學提供的獎學金後，成為我國史上第六位站上NCAA一級舞台的本土球員，不過受到新...

熱門新聞

日職／連三天未出賽 王柏融遭下放二軍

NBA／壽星庫茲瑪手感燙 聯手詹姆斯助湖人開胡

MLB／開幕戰代打敲安 林子偉馬上獲先發機會

MLB／林子偉先發2打數無安打 雙殺守備是亮點

MLB／代誌大條！打完開幕戰才發現 紅人內野手確診

NBA／金塊天龍陣奇兵不再奏效 鵜鶘憑旺盛火力轟退對手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。