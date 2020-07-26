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國泰NBA3x／冠軍班底合體 世新女將輕鬆打
3月助隊打下隊史第一座UBA公開女一級金盃，羅家姊妹羅培甄、羅培儀和方妤從大專戰場「畢業」投入WSBL戰場，今天進行第三輪分區預賽的「國泰NBA3x」成3位冠軍班底最後一次代表世新出賽，第一場就貢獻「絕殺」外線的羅培甄笑說參賽走「佛系」路線，開心享受過程最重要。
世新陣容還有帶著MVP告別UBA戰場的林蝶，今天林蝶雖沒現身，羅家姊妹和方妤仍是球場焦點陣容之一；羅培甄透露，3人都是第一次參賽，目標很明確，「開心打，成績就隨緣！」
國泰金控和NBA打造3對3舞台邁入第10年，今年在台疫情趨緩下順利舉行，國泰金控協理廖昶超表示，在不違背中央流行疫情指揮中心的指揮遠則下舉辦賽事，希望給喜愛籃球的青年學子留下美好回憶。
過往冠軍隊伍可獲得親臨現場看NBA賽事的冠軍獎勵，今年全球體育賽事都受疫情衝擊，國泰調整獎勵方式，祭出歷屆最高額獎金，一般組男、女冠軍隊伍皆可獲得歷屆最高獎金新台幣8萬元，再加上4萬元NBA Store商品電子券，大專挑戰男、女子組冠軍和高中組男、女冠軍隊伍都可各獲4萬元和NBA Store電子券5萬元。
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