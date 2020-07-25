國泰NBA3x／高中生涯最後一戰 MVP王玥媞很怕輸

由國泰金控與NBA打造的籃球夢想舞台「國泰NBA3x」今、明兩天進行第三輪分區預賽，包括高中菁英女子組、大專挑戰男、女子組賽事也開打，不少HBL、UBA現役好手都報隊參賽，其中今年奪下HBL女子組MVP的淡商王玥媞，也將最後一次代表學校出賽。

在今年幫助淡商奪冠後，王玥媞因為腰部舊傷復發休養了近兩個月，而今天的國泰NBA3x賽事不僅是她傷後首戰，也將是最後一次代表淡商出賽，目前已經跟隨文化大學隊練球的她也透露，這次參賽前教練鄭慧芸也下達了「輸了就不要回來了」的必勝令，「現在球隊在高雄練球，所以當我坐捷運要來比賽時，就覺得有點擔心，很怕最後輸了怎麼辦。」

今年國泰NBA3x不僅高中菁英女子組好手雲集，大專挑戰組也將有下周將參加WSBL選秀會的劉昕妤、陳孟欣將代表佛光大學出賽，另外包括世新「羅家姊妹」羅培儀、羅培甄、去年冠軍戴宜庭以及男子組輔大飛人楊承翰、喬楚瑜，以及去年獲得高中組冠軍的蔣浩文、剛自輔大轉戰世新的吳沛嘉都將參賽，賽事精彩可期。

國泰金控協理廖昶超表示：「國泰金控和NBA合作舉辦國泰NBA3x，提供熱愛籃球的年輕朋友們，一圓夢想的舞台，今年在不違背中央流行疫情指揮中心的指導原則之下，我們以高規格的防疫標準勇敢的舉辦這場活動，給年輕朋友們表現的機會，讓高中大專的朋友們，留下美好回憶。」