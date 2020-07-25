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國泰NBA3x／籃球將成興趣 微笑女孩陳芷英盼未來從商

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
「微笑女孩」陳芷英（右1）將在國泰NBA3x最後一次代表普門高中參賽。記者劉肇育／攝影
「微笑女孩」陳芷英（右1）將在國泰NBA3x最後一次代表普門高中參賽。記者劉肇育／攝影

「微笑女孩」陳芷英在今年從普門高中畢業後，透過徵試考取台灣科技大學，雖然現在每天還是會跟隨球隊練球，不過在今天以普門學姊身份參加「國泰NBA3x」比賽時她則表示，未來希望能朝著寫文案或是從商的方向發展，不會考慮更高層級的籃球舞台，籃球將再一次成為她的興趣。

國中時就讀台中市雙十國中且僅有打過乙級聯賽的陳芷英，過去三年成為普門最受關注的球員之一，雖然在HBL賽場上的表現搶眼，但她仍是在學校今年無緣四強後決定離開「普門－佛光體系」，並在推甄志願表上填上了台科大與成大兩所大學，並在最終順利考取台科大。

陳芷英透露，雖然現在每周一到五都還是要一天練「兩餐」，但相較於高中三年與籃球幾乎是形影不離，現在的她也利用練球以外的時間享受大學生活，甚至將在下下周考取駕照，「現在覺得自己很廢，不過大學這段時間希望能夠學點不一樣的東西，未來也希望能夠朝著學商或是撰寫文案、企劃的方向努力，不會再把所有注意力都放在籃球上。」

陳芷英坦言，雖然對於高中三年的甲組學生球員生活並未感到後悔，但也早早就決定不會朝著成為職業球員的方向前進，「過去三年我覺得自己學到很多，以前總是在家裡，被家人包容著，高中的時候就必須要學著什麼都自己來。」

陳芷英這次國泰NBA3x與普門學妹組隊參與高中菁英女子組賽事，她表示從國中開始就很喜歡打三對三，甚至會與男生組隊鬥牛，這次參賽的還包括普門、南山、淡商與永仁。

普門 NBA HBL

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