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籃球／富邦勇士系際盃八強出爐 淡江雙外籍生吸睛

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
新北區冠軍淡江國企身高198公分麥迪生禁區卡位。圖／富邦人壽勇士系際冠軍盃提供
新北區冠軍淡江國企身高198公分麥迪生禁區卡位。圖／富邦人壽勇士系際冠軍盃提供

由富邦人壽與大專體總共同舉辦，有大專素人籃球最高殿堂之稱的「富邦人壽勇士系際冠軍盃」邁入第六年，本屆比賽初期雖受到新冠疫情影響延後舉行，但也以更加完備的防疫措施，讓所有參賽者都能安心出賽，今年共計63校參賽，全國八強已於日前出爐，預計於10月進行決賽，爭奪「全國最強系隊」封號。 

富邦人壽勇士系際冠軍盃從六月底開打至今，全國八強已在日前出爐，共有四支球隊首度晉級，其中代表淡江大學國際企業學系出賽的兩位外籍學生，198公分的麥迪生及182公分的王傑，由非洲的聖多美普林西比及大洋洲馬紹爾群島遠赴至台灣求學，除了見證台灣教育的國際化外，更透過本次富邦系際盃賽事，讓外籍學生體驗台灣多元生活的美好價值，同時也透過籃球讓本土學生有機會與外國學生切磋交流。

  此外，也不乏實力堅強的決賽常客，如手握兩座冠軍（2016年、2019年）的台灣警察專科學校行政警察科，與拿下去年季軍、本屆預賽完成北二區四連霸的國立台北科技大學電機工程系，連續四年闖進全國決賽的北科大電機系鄭炳烽說：「從大一打到大四，亞軍和季軍都拿過，今年該力拼一座冠軍了。」。

 富邦人壽表示，連續第六年舉辦全國性大專院校系際盃籃球賽，提供素人球員展現熱情的競技舞台，讓每位喜愛籃球運動的學子們都能盡情享受、一圓籃球夢，今年為了防範新冠疫情，讓球員能夠安全比賽，防疫措施比照UBA決賽進行。為持續深化耕耘基層籃球與全民運動風氣，富邦人壽期盼藉由本次系際盃賽事，持續推動籃球運動，全面提升台灣參與籃球人口比率，讓籃球成為全民共同的語言。

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