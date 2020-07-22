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籃球／BE HEROES經典賽8月登場 林庭謙怕撞倒黃金世代

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
BE HEROES經典挑戰籃球賽將於8月15、16日在彰化縣體育館進行第四屆賽事。記者劉肇育／攝影
BE HEROES經典挑戰籃球賽將於8月15、16日在彰化縣體育館進行第四屆賽事。記者劉肇育／攝影

不受新冠肺炎疫情影響，BE HEROES經典挑戰籃球賽今年將於8月15、16日在彰化縣體育館進行第四屆賽事，首日女子組賽事將由劉昕妤、林文佑等年輕世代球星出戰彭詩晴、潘姿吟等經典組合，隔日的男子組則將由旅外雙雄林庭謙、吳永盛出戰以林志傑、田壘等人為首的黃金世代球星，該場比賽也將成為動滋券發放後首場公開售票的籃球賽事。

已成為每年暑假我國籃球重頭戲的BE HEROES經典挑戰籃球賽，今年打出「挑一場吧」的口號，並將延續傳統上演年輕世代球星對抗經典世代的戲碼，其中8月15日將先舉行女子組賽事，16日則為男子組賽事。

在今天的記者會上兩世代球星也上演陣前叫囂，其中女子組未來之星隊由劉昕妤與林文佑兩名籃球美少女代表出席，經典明星則是由潘姿吟、彭詩晴代表，林文佑說：「我們跟學姊的比賽機會愈來愈少，畢竟她們年紀也愈來愈增長，所以我們會全力以赴。」但潘姿吟也不甘示弱地說：「確實機會會愈來愈少，因為我們會讓她們輸到不敢跟我們打。」

而男子組陣前叫囂同樣火藥味十足，其中曾在前幾屆賽事中於曾文鼎防守下灌籃的旅外年輕好手林庭謙就說：「儘管我們看著前輩學到很多，但這次我會以投外線為主，因為我爸爸說怕我切入跳太高會把學長撞倒。」但也隨即遭到黃金世代的楊敬敏回嗆，「這些年輕世代生涯剛起步，不希望這一場比賽就成為他們的退休戰。」

Be Heroes經典挑戰籃球賽也將成為動滋券發放後首個公開售票的籃球賽事，主辦單位中華籃協與展逸國際企業也希望民眾屆時能一同到場共襄盛舉。

劉昕妤 曾文鼎 楊敬敏

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