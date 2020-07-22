SBL／周士淵遭指拍不雅片 裕隆：缺具體證據暫不懲處

裕隆納智捷球團領隊孟慶航今天表示，球隊助理教練周士淵近來與前妻因感情事件鬧上媒體版面，甚至還爆出周士淵拍攝情色影片，但目前未有具體事證，因此球團暫時不會懲戒。

周士淵前妻日前在個人社群網站上頻頻爆料，指稱周士淵婚後仍愛喝花酒，離婚後拒付贍養費，甚至客串拍片，當起成人影音直播平台「男優」，不過周士淵受訪時否認這些指控。

孟慶航強調，球團基本上不會干預球員的感情生活，立場向來是勸合不勸離，如今周士淵與前妻已經離婚，球團也只能各自祝福，而隊員的私生活球團也不方便過問。

至於客串拍片一事，孟慶航強調，若指控屬實，因拍攝成人影片屬刑法裡的妨害風化罪，將傷害到球團形象與名譽，球團就會主動處理。

孟慶航坦言，就算球隊要懲戒球員，在沒有具體證據前提下，無法讓人心服口服，由於片中男主角並未露臉，加上周士淵本人否認，因此在缺乏具體事證前提下，球團暫時不會進行懲戒。