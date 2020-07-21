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籃球／新聯盟名稱「P.LEAGUE+」 雙洋將與每場打48分鐘
國內新職業籃球聯盟名稱「P.LEAGUE+」在今天揭曉，聯盟執行長陳建州指出「P」代表著People（球迷）、Player（球員）、Passion（熱情）、Professional（職業）和Plus（加分），而賽事也將採取一節12分鐘、全場48分鐘、單場6次犯規的方式，賽事也將會在每周五、六、日三天舉行，希望能達到促進地方經濟的目的。
新聯盟執行長陳建州在今天邀請國內體育媒體餐敘，並宣布新聯盟正式名稱為「P.LEAGUE+」，他強調新賽季將會徹底落實主客場制，包括富邦勇士將在台北和平籃球館、璞園在國體大體育館（漢堡館）、桃園巨蛋雙主場、新竹竹北體育館和寶島夢想家彰化體育館。
陳建州指出，新聯盟將主打一場48分鐘、一節12分鐘賽事，球員單場有六次犯規機會，並將採取雙洋將制度（兩人月薪上限3萬美元）、無身高限制。
陳建州強調，新聯盟除了將採取全新賽制外，也希望能夠活絡地方經濟，「我們在夢想家和富邦勇士的經驗中看到，希望能結合城市周邊的食、衣、住、行，希望讓地方有額外的收入。」
此外，「P.LEAGUE+」新賽季各隊例行賽將出賽24場，各隊將擁有12個主場出賽機會，賽事將集中在周五、六、日三天，希望能夠與地方觀光結合。
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