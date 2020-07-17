籃球／小學籃球聯賽讓南勢抱蛋 北投教練：尊重對手

上個月才在第52屆全國少籃賽305公分籃高組，拿下女子組亞軍的北投國小，今天在108學年度國民小學籃球聯賽預賽，以77比0狂勝桃園南勢國小，拉出分組2連勝。

北投國小首役還在找感覺，僅以27比12險勝台南協進國小，沒想到第2戰火力噴發，全場讓對手得分抱蛋，淨勝對手77分。而目前擔任北投國小隨隊教練的前東南亞職業籃球聯賽（ABL）台北富邦勇士控衛洪志善強調：「我們全力以赴，是尊重對手的態度。」

洪志善坦言，小朋友第一場比賽身手放不開，一方面是上個月剛打完305公分籃高組，這個月改打260公分籃高有些不太習慣，另一方面是日前卡到畢業典禮與畢業旅行，所以打起來才有些卡卡的。

談到狂勝對手77分，「小胖」洪志善強調，學生全力以赴面對比賽，也是教育的一部分，「如果我們要球員放水，讓對手上籃得分，這除是羞辱對手，也會讓孩子們很難理解，平時為什麼要花這麼多時間練球。」

洪志善透露，在他記憶中，7年前就曾有帶領北投單場拿下超過110分，同時還讓對手抱蛋的紀錄。

洪志善強調，比賽中自家小朋友也有犯規，對方有站上罰球線，可惜對手沒有把握機會，「比賽中我們也有調整陣容，換上4年級的小朋友，讓替補球員上場磨練。」