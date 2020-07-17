籃球／「大到令人羨慕」 陳建州公開璞園新主場

「黑人」陳建州積極籌備台灣職籃新聯盟，稍早在個人Instagram公開璞園新主場，直言很狂，讚嘆之餘也感謝企業響應。

陳建州在貼文開頭先跟球迷報告好消息，興奮表示：「璞園的主場已經準備好了，國體大的『漢堡館』真的有點狂！」

此外，陳建州也特地感謝璞園李董事長對於台灣籃球的付出，不只點出璞園過去出錢出力幫中華隊歸化戴維斯（Quincy Davis），更大讚璞園願意多成立一隊讓球員有舞台發揮，為此他深表感激。

貼文一出就獲廣大迴響，不少球迷看到新主場同樣直言「大到令人羨慕」，也有許多人感謝陳建州為台灣球壇的付出。

新聯盟預計由寶島夢想家、台北富邦勇士、桃園璞園及新竹一支新籌組的球隊參戰，賽季將在今年年底開打，其中璞園更喊話要一邊打SBL、一邊站穩新聯盟。