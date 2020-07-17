籃球／林志傑談新聯盟 能對球員有吸引力才是進步

富邦勇士明星前鋒林志傑在今天參與邁入第五年的「2020 BE HEROES未來英雄籃球訓練營」時，談到了即將在年底開打的國內新職業籃球聯盟，他表示自己也對此感到相當期待，並認為如果新聯盟能夠做到吸引球員加入，才能算是國內籃球的進步。

林志傑在去年返台加入富邦勇士並隨隊出征ABL，儘管回台獻技的第一個賽季就在去年底發生右足第二蹠骨壓力性骨折，導致他僅出賽六場就傷退，在傷勢即將復原前又碰上新冠肺炎疫情ABL停賽，最終還宣佈賽季取消，可說是一波三折。

而林志傑這次一休，可能要到新聯盟開打後才能再參與正式比賽，但他也用正向態度來面對這次的狀況，並坦言在身心上確實有更多的調整空間，希望帶著讓自己更滿意的狀態回到球場，他也透露如果九月的跨聯盟賽事共好盃順利舉行，屆時也希望能登場獻技。

對於富邦勇士將在新聯盟出賽，林志傑坦言相當期待，並強調身為一名球員該做的就是把自己準備好，甚至是以職業球員該有的態度增進自己，「新聯盟對於每個人來說肯定都是個新的挑戰，也希望為台灣的籃球創造新的話題，打出精采度來吸引球迷，這需要很多人一起努力付出。」

談到是否樂見更多旅外球員能夠歸國效力時，身為我國在CBA發展最好的球員，林志傑則說：「一個聯盟就是要做到能吸引球員，讓球員有想回來打球的小衝動，這樣才能說是有進步，讓球員多一個選擇的舞台。」