CBA／林書豪再轟29分 率首鋼勝新世紀拉7連勝

CBA中國男子職業籃球聯賽北京首鋼主控林書豪今天再次上演個人秀，轟下全場最高的29分，率領首鋼以90比81擊敗深圳新世紀，拉出近來的7連勝。

近況超夯的林書豪，上一役出戰山西汾酒，出賽短短21分鐘，就靠著極佳效率攻下最高的29分，今天他出賽激增至33分鐘，再次轟下29分，也是他近4場出賽第3度單場突破20分大關。

首鋼今天迎戰新世紀，開局戰況呈現膠著，首節打完首鋼僅取得1分微幅領先，次節首鋼則靠著時間終了前林書豪的壓哨命中，拉出一波6比0攻勢，替球隊取得6分領先。

不過，韌性十足的新世紀，第3節再次追到只差1分，此時林書豪跳出來連拿6分，率隊掀出8比0小高潮，並一度將比數拉開至雙位數，這也成了全場輸贏的分水嶺。

決勝節首鋼一路保持領先，並成功壓制對手火力，終場以9分之差拿下，也將連勝數字推進至7場。

林書豪今天3分手感不佳，6次出手僅命中1球，所幸他切入破壞力仍在，2分球17投12中，依舊是首鋼主要的火力來源。同場出賽的中華男籃好手周儀翔，今天上場20分鐘，3分球2投1中，僅拿下3分、1籃板與1助攻。