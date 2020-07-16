WSBL／國泰慶連霸 小洪老師當提詞人

上月完成WSBL霸業的國泰女籃隊，今天連同建教合作的文化大學及淡水商工舉辦雙冠感恩晚宴，國泰金控董事長蔡宏圖一一頒發紀念禮品給球員時，領隊「小洪老師」洪玲瑤還當起提詞人，點出球員獲得的個人獎項榮耀。

國泰連兩年寫下「全勝封后」榮耀，且囊括多項個人獎，上季轉戰WCBA的陳鈺君回歸奪下冠軍賽MVP，去年冠軍賽MVP林育庭則是包辦年度MVP和得分后，加上黃凡珊奪助攻后、陳薇安獲得阻攻后、羅蘋抄截后，林育庭和鄭伊秀再入選年度第一隊，總教練鄭慧芸也獲年度最佳教練，成最風光的隊伍。

特別換上冠軍上衣的蔡宏圖表示，女籃成立超過50年，每年想法都相同，「希望真正去享受球賽，每場球發揮自己水準，讓籃球界的球迷們很高興來欣賞女籃比賽，每年都如此。」一一頒獎給每位球員的他特別感謝每位成員的付出，並預約「希望每年都一樣有很好成績來慶祝」。

國泰除WSBL第5季沒與會，15季來有參賽就是奪冠保證，連同社甲聯賽已寫下27連霸，陳鈺君笑說：「我從社甲末期就打過，去年打WCBA，今年回到熟悉的環境也不錯，公司真的很支持我們。」