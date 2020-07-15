ABL／曾考慮縮短賽季 聯盟仍宣告本賽季賽程取消

在日前一度傳出垮台後又遭到股東否認的ABL，今天正式發出新聞稿強調本賽季由於受到新冠肺炎疫情影響，將正式取消不復賽，不過對於明年ABL的歸來聯盟董事會也強調將會全力投入，希望更健康、強壯的歸來。

邁入第10年的ABL，今年受到新冠肺炎疫情影響在3月中後就宣布無限期停賽，日前更一度傳出聯盟已經垮台的消息，不過在聯盟股東出面反駁此消息後，ABL官方也在今天向所有參賽球團發出聲明稿指出，儘管本賽季因為新冠肺炎疫情將被迫取消，但仍期待明年的歸來。

ABL在聲明稿中指出，在疫情爆發後雖然一度考慮縮短賽季，不過在各國仍有出入境限制的情況下，為了安全考量而作出了本季取消的決定，也感謝過去四個多月來所有球團、合作夥伴和球迷在充滿不確定性的情況下仍給予支持和理解。

儘管今年賽季確定取消，但聯盟也把目標放眼在2021年的下一屆賽事中，將努力尋找繼續前進的道路，並希望與各球團、合作夥伴、球迷一起帶著更強大、更好的狀態回到球場上，也懇請每個人都必須確保自身安全、健康，然後更強壯的歸來。

目前我國有富邦勇士與寶島夢想家參與ABL賽事，儘管兩隊目前都已經確定將投入國內新聯盟賽事，不過也強調如果ABL復賽將會兼打兩聯盟賽事，在ABL已經確定取消本賽季賽程後，兩隊也能將心思暫時移回到年底將開打的新聯盟上。