SBL／盼斑霸成「大球員」 邱大宗：為國家隊輸送人才

今年在總冠軍賽鎩羽而歸的裕隆，今天在選秀會上由新任教練邱大宗決定選進SBL選秀會史上首位外籍生球員斑霸，成為裕隆在今年選秀會上唯一選進的球員，儘管斑霸右膝蓋的傷勢一度成為他投入選秀後的隱憂，但邱大宗強調將會透過球隊的醫療資源給予他協助，並看好他將會成為一名「大球員」。

來自塞內加爾的斑霸，在今年率領中州闖進校史首度的UBA公開男一級四強後，更因為SBL修改選秀辦法而成為首位報名新人選秀會的外籍生，儘管斑霸的右膝蓋傷勢問題一度成為不利因素，但今天他仍是被裕隆以探花籤選入，為我國籃球寫下新頁。

裕隆教練邱大宗指出，在與斑霸的大學教練許智超深聊後，知道他的傷勢狀況並沒有外界想像的嚴重，不過近來他確實「活動」較多，希望接下來能好好休養，裕隆也將會提供完善的醫療資源和健身計畫作為協助，甚至協助他爭取成為中華男籃歸化人選，「我認為他是有成為一名『大球員』的機會，當然我們也會極力幫助國家隊輸送人才。」

而斑霸也相當期待在邱大宗指導下出賽，甚至是力拚成為歸化球員的機會，不過他也自知這樣的目標有很高的難度，「所有事情都是生活的一部分，但生活不總是那麼簡單的事情。」