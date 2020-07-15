SBL／九太選入康寧雙塔 16人參選共10人獲選
第18季SBL選秀會在今天舉行，幾名選前就被看好的球員在首輪前五順位陸續中選後，在第二輪選秀中，九太科技也分別利用兩次選秀機會選進康寧大學前鋒林柏豪、陳俊翰，一口氣補進了兩名具有移動力的長人，為新賽季增添了內線戰力。
而台銀在首輪選進台師大的前鋒蘇士軒後，第二輪第二順位又選入另外一名台師大後衛簡家暐，至於璞園在首輪補進輔大前鋒盧峻翔後，第二輪第四順位再選入過去曾拿下過HBL總冠軍賽MVP的輔大後衛吳季穎。
至於台啤則是在第二輪第五順位選擇放棄，第三輪九太、台銀、裕隆都陸續選擇放棄，而璞園則是在第三輪第四順位選擇台藝大後衛姜廣謙，成為今年最後一位中選的球員，最終共有10名球員入選，其中九太科技、璞園都選入3名球員，裕隆、台啤則是都選入1名球員。
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