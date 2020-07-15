SBL／李漢昇成選秀狀元、班霸當探花 璞園選入盧峻翔

第18季SBL選秀會在今天舉行，今年共18人報名最終16人參選，手握狀元籤的九太科技在首輪第一順位以狀元籤選進具有旅外經驗的後衛李漢昇、台銀則是在首輪第案順位選入台師大前鋒蘇士軒、第三順位的裕隆則是選進中州科大塞內加爾中鋒斑霸，他同時也成為SBL首位參選並獲選的外籍生球員。

去年SBL選秀會創下史上最低的3人獲選紀錄，不過今年在參選球員不論實力或是名氣都比去年來得更好的情況下，選秀熱度也有所提升，在昨天的測試會上SBL五支球隊，包括已決定加入新聯盟的璞園也都派員到場觀賽。

九太在首輪第一順位選入日前就已經宣布以國手級、月薪10萬元合約招攬加盟的李漢昇，對於成為今年選秀狀元，他說：「我覺得很興奮，有這個榮幸加入九太科技這個大家庭。以往在大學時期跟這些（加入九太的）學長、同學搭配過，這讓我在銜接上會更順利一點。」

至於首輪第二順位台銀則是選進台師大前鋒蘇士軒成為今年榜眼，他同時也是去年瓊斯盃中華白隊成員，他說：「很開心能夠正式進入到下個階段，我會盡自己最大努力，跟很多學長去學習，就看教練團怎麼安排我的定位，盡最大努力幫助球隊。」

裕隆在首輪第三順位則是選入中州中鋒斑霸，讓他成為聯賽史上首位在新人選秀會獲選的外籍生球員，他說：「非常榮幸以第三順位接受指名，感謝籃球路上一路走來教練與家人的支持。」

而日前宣布加入新聯盟的璞園，則是在首輪第四順位選入輔大前鋒盧峻翔，不過璞園球團在未表態未來動向的情況下，這次的操作也讓各界是霧裡看花。

至於衛冕軍台啤則是在首輪第五順位選進前寶島夢想家後衛陳昱翰，身為今年待選球員中職業賽經驗最豐富的他，對於將加入衛冕軍也表示，「我會盡力配合，球隊給我的任務，盡快融入球隊，把我好的那一面表現出來。」