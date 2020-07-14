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SBL／獲吳岱豪暖心贈西裝參加選秀 斑霸：不可思議

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
斑霸（右）在選秀前夕獲得吳岱豪贈與一套西裝。記者侯永全／攝影
斑霸（右）在選秀前夕獲得吳岱豪贈與一套西裝。記者侯永全／攝影

將在明天參與第18季SBL選秀會，也是史上首位外籍生選秀球員的中州科大塞內加爾中鋒斑霸，昨天傳出獲得前中華隊中鋒吳岱豪贈與西裝，在今天出席SBL選秀測試會時斑霸對於吳岱豪的熱心表示讚嘆，並認為從沒有想過自己的「求救」居然會成真。

斑霸在今年成為史上首位報名SBL選秀會的外籍生，不過近日他卻向夢想家股東陳立宗求救，表示沒有西裝能夠體面的參加SBL選秀會，而在陳立宗的聯繫下，最終斑霸收到來自前璞園中鋒也是中華隊國手的吳岱豪贈與一套西裝，讓斑霸在今天直言「不可思議」。

斑霸指出，因為自己身材高大且距離選秀會時間已近，讓他沒有時間能夠訂做一套合身的西裝，才因此向陳立宗求救，沒想到最終會從前中華隊國手吳岱豪手中收到這份大禮，「從Luis（陳立宗）再到岱豪，我覺得這一件事真的太不可思議的，我真的對此充滿感謝。」

儘管吳岱豪壯碩的身材，讓斑霸穿上他的西裝後仍舊略微寬鬆，但斑霸仍強調能從前中華隊國手手中接下這套西裝，具有相當的傳承意義，這也讓他期待能在明天的選秀會中能夠順利中選，「我當然希望自己能是狀元，因為我那麼的努力就是希望能在更高層級的比賽中拿出最好表現，而進入SBL就代表我當初努力的目標實現了。」

吳岱豪對於贈送西裝給斑霸一事則強調，自己只是站在一個老大哥照顧年輕球員的立場，就如同他過去受到前輩照顧時一樣，並不知道會因此引發外界討論，「我相信很多球員都會這樣做，因為我們以前就是這樣受到學長照顧，我16、7歲就開始打中華隊，當時邱啟益、吳志偉也都很照顧我，這就是這個籃球圈的傳統。」

吳岱豪表示，自己是在2到3年前復健時認識斑霸，之後也都有觀察他在UBA的表現，對於斑霸認為他的西裝具有傳承意義，吳岱豪也說：「我希望他未來能夠順利，甚至是爭取成為中華隊歸化人選，祝福他。」

吳岱豪 選秀 中華隊

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