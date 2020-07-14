SBL／兩旅外引關注 李漢昇鎖定狀元、陳昱翰自信回歸

第18季SBL選秀會將在明天舉行，今天共有16名待選球員參與在晧宇國際亞洲籃球培訓中心舉行的測試會，兩名具有旅外經驗的球員李漢昇和陳昱翰也成為最受關注的球員，其中李漢昇在日前已被手握狀元籤的九太科技預告將會選入，而職業賽經驗最豐富的陳昱翰也已經跟隨台啤練球兩周，可望在首輪獲選。

從台師大畢業後就前往中國大陸NBL發展的李漢昇，雖然今年初一度獲得其他NBL球隊開出合約，不過在考量疫情仍未趨緩的情況下，決定報名SBL選秀會，並跟隨手握狀元籤的九太練球已經一段時日，日前九太董事長沈會承更已經對外預告，將會以國手級價碼將李漢昇納入旗下。

對於在外繞了一圈後將登上SBL舞台，李漢昇坦言是一連串的巧合，包括九太目前教練正好是過去曾執教過他的劉嘉發，而目前九太陣中也擁有不少與他一樣來自台師大的球員，包括學長于煥亞、林任鴻以及同窗勤明慶，讓他在適應上沒有太大問題，「能夠回到家鄉打球肯定是很期待的，家人也都相當支持，希望接下來能夠在這個舞台好好發揮，以後有機會也不排斥再到外面闖一闖。」

至於陳昱翰不僅有NBL出賽資歷，過去幾年他也在ABL寶島夢想家陣中，是該隊的創隊元老之一，身為今年選秀職業賽資歷最豐富的球員，他坦言自信心與適應力是自己與應屆畢業球員最大不同之處，「我認為自己比其他球員能夠打得更有自信，加上過去幾年在球隊的角色轉換多，學到在不同位置為球隊做出貢獻。」

儘管在ABL的第二、三個賽季受到傷勢與球隊陣容影響，讓陳昱翰並沒有太多發揮空間，不過他強調這段時間並未抹滅他對籃球的熱情與執著，甚至還把握機會向黃金世代球員學習，「儘管上場時間減少，但我練球時還是跟這些黃金世代的球員一起訓練，包括敏哥（楊敬敏）、宗憲或是壘哥，這對我來說都是很棒的經驗。」