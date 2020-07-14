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SBL／台銀首輪傾向二選一 裕隆也有口袋名單

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
第18季SBL選秀測試會五支球隊都派人到場觀賽。記者劉肇育／攝影
第18季SBL選秀測試會五支球隊都派人到場觀賽。記者劉肇育／攝影

第18季SBL選秀測試會在今天舉行，報名18名球員最終16人到場，包括已被預告將成為九太科技選秀狀元的李漢昇，至於手握第二、三順位籤的台銀與裕隆也都心有所屬，台銀教練陳國維就透露，應該會從盧峻翔與蘇士軒中二選一，而裕隆教練邱大宗也透露目前已有口袋名單，將視九太與台銀的選擇狀況再做應變。

今年SBL選秀會首輪選秀順位分別為九太科技、台銀、裕隆、璞園與台啤，其中九太在日前已經預告將以國手級價碼選進李漢昇成為今年狀元，這也讓其他隊伍開始針對後面選秀進行佈局。

在今天的測試會上，包括裕隆教練邱大宗、九太科技教練劉嘉發、台銀教練陳國維、台啤助理教練王建惟與璞園執行教練楊宜峰和董事長辦公室主任陳信安皆到場。

其中台銀教練陳國維指出，在球隊目前已經簽下林郅為與續簽謝宗融的情況下，不排除選進一名前鋒與一名後場球員，其中榜眼籤目前已經鎖定台師大前鋒蘇士軒與輔大進攻箭頭盧峻翔，「首輪選了哪一個，又會覺得沒選到另外一個很可惜，所以我們也還在猶豫。」至於台藝大後衛姜廣謙也已經隨隊訓練一段時間，並獲得陳國維的好評。

而手握探花籤的裕隆，今年接掌兵符的教練邱大宗也透露目前已經有口袋名單，包括幾名首輪熱門人選斑霸、盧峻翔、蘇士軒、陳昱翰都被他點名，另外他還提到了中州科大後衛陳柏宏前往球隊測試時有不錯的表現，「我們已經有一些人選，就看看前面球隊怎麼選，再從名單中來進行挑選。」

選秀 邱大宗

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