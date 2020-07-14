SBL／璞園確定出席選秀會 是否執行選秀權明天揭曉

第18季SBL選秀會將在明天登場，今天中華籃協也在晧宇國際亞洲籃球培訓中心舉行選秀測試會，而18名報名選秀的球員中僅有屏東大學林洋鈞、宏國德霖科大潘泳村兩人未到場，確定失去今年選秀資格，而包括璞園在內的SBL五支球隊也都在今天派員到場觀看測試會。

SBL選秀測試會在第12季後就未再舉行，直到這兩季才又分別舉辦首屆洋將選秀測試會與今年復辦新人選秀測試會，而今年測試會也由中華隊外籍教頭帕克負責執行，並由引爆運動訓練教練團協助訓練。

引爆運動首席個人訓練師黃柏偉指出，今天上午球員進行了包括禁區四點移動、底線折返跑、衝刺、原地起跳高度、助跑起跳高度的測試，測試項目與NBA聯合試訓相同，並在去年洋將測試會上就採用，提供各隊人員參考數據。

而今天SBL五支球隊也都派員到場觀賽，包括裕隆教練邱大宗、九太科技教練劉嘉發、台啤助理教練王建惟、台銀更是由教練陳國維帶領整個教練團前來，至於日前宣布將加入新聯盟的璞園，也由董事長辦公室主任陳信安與代理執行教練楊宜峰代表出席。

對於今年選秀會是否會出席並選入球員，陳信安今天仍語帶保留，他強調明天他與楊宜峰將確定會出席選秀會，但是否執行選秀權仍將等待明天揭曉，「今天來測試會主要還是來看看這些年輕小朋友，畢竟過去我比較少注意到這一塊。」