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CBA／林書豪出賽21分鐘轟29分 首鋼大勝汾酒

中央社 / 台北13日電
林書豪。 新華社
林書豪。 新華社

征戰CBA中國男子職業籃球聯賽的前NBA台裔球星林書豪，今天出賽短短21分鐘，就轟下全場最高的29分，率領北京首鋼以111比91大破山西汾酒，拉出近來的6連勝。

林書豪今天開賽就展現旺盛企圖心，開局前6分都由他包辦，率隊拉出一波13比3攻勢，此外他全場累積13次出手，投進11球，外帶7罰6中，短短出賽21分鐘，就轟下最高的29分，是他加盟首鋼後效率最佳的一役。

除在進攻端上表現高效，林書豪全場另有7個籃板、6次助攻與2次抄截，靠著他領軍坐鎮，首鋼早早拉開差距，上半場打完，就已經以60比45取得大幅領先。

同樣效力於首鋼的台灣好手周儀翔，今天也披掛上陣，他全場出賽16分鐘，三分球2投俱中、攻下6分。

北京上一次輸球，是6月26日面對全本土陣容的浙江廣廈，那場比賽來自台灣的全能前鋒劉錚，轟下全場最高的25分，力挫林書豪領軍的首鋼。

輸給廣廈後，首鋼卻如同重踩油門般一路狂奔，一口氣拉出6連勝，甚至有機會搶進季後賽前4種子，且連勝期間場均勝分差達17.2分、近況超夯。

賽前戰績排名聯盟第8的汾酒，今天再輸首鋼後，則是苦吞3連敗。

林書豪 劉錚 周儀翔

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