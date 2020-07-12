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卡霸盃／卡霸盃籃球賽熱鬧開打 鴻樹車業奪冠

聯合新聞網 / 智林體育台提供
卡霸盃安排籃球明星賽交流。 大會提供
卡霸盃安排籃球明星賽交流。 大會提供

2020年卡霸盃籃球錦標賽於7月11、12日在台北市立龍門國中體育館開打，經過兩天賽事後，由鴻樹車業奪得今年冠軍。

為推動原住民體育活動，讓更多優秀運動員有發揮專長的舞台，因而有卡霸盃的誕生，卡霸盃為原住民與漢人都可共同參與的籃球比賽，希望藉此促進族群間的交流。

2020年卡霸盃籃球錦標賽熱鬧開幕。 大會提供
2020年卡霸盃籃球錦標賽熱鬧開幕。 大會提供

今年卡霸盃共有12隊參賽，開幕典禮於11日早上10點在龍門國中體育館舉行，現場熱鬧滾滾，台北市原民會教文組長巴唐志強特地到場致詞，而典禮過後更安排一場籃球明星賽進行，由盧學叡、大Q秉洛、原住民網紅「阿米濕」與主辦單位理事長蔡曉雲、台北市原住民族委員會教文組長巴唐志強、台北市議員李傅中武辦公室主任羅力升、前台北市阿美族族群委員廖國柱上演精彩友誼賽。

主辦單位「台北市原住民族體育運動協會」理事長蔡曉雲希望透過此舉，鼓勵原住民朋友們參與正當健康的體能休閒活動，促進人際關係及友誼，並感謝台北市議員李傅中武、立法委員陳瑩的大力協助推動，奉獻出愛心，一起幫助原住民體育活動。

原住民 北市 體育

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