籃球／楊玉明在美開籃球學校 與球爸鮑爾攜手合作

退役籃球國手楊玉明在美國開設籃球學校，最初自己都懷疑「誰要跟我學打球」。經多年耕耘，NBA球星來訓練時，驚訝場地專業，稱讚「果然懂籃球」。

位洛杉磯東郊的奇諾崗（Chino hills），楊玉明3Point籃球學校擁有2面室內全場、健身房、影帶教學室、兒童遊戲區，平時用於籃球教學，近期球星三兄弟來這裡自主訓練。

奇諾崗在地出身的「球氏三兄弟」（Ball）一門三傑，老大朗梭‧鮑爾（Lonzo Ball）是現役NBA球星，二哥里安吉羅‧鮑爾（LiAngelo Ball）在發展聯盟打球，小弟拉米羅‧鮑爾（LaMelo Ball）是今年選秀狀元的熱門人選。

楊玉明受訪說，疫情期間NBA賽季中斷，球員回到自己家鄉要找訓練場地。他的助理教練與「球哥」朗梭‧鮑爾是好友，前來商借場地，「我二話不說就答應了」。

籃壇知名星爸拉瓦‧鮑爾（LaVar Ball）踏上楊玉明的球館很意外，他說，「這麼專業，一定是懂籃球的人」。助理教練跟「球爸」說明，球館主人是來自台灣的籃球國手。

身為超級籃球聯賽（SBL）少數生涯3000分的球員，楊玉明的射手形象深植球迷心中，多次披中華隊戰袍。2013年高掛球鞋，來美國從零開始，「教美國人打籃球」看似不可能的任務，靠著用心經營，一點一滴受到肯定。

楊玉明觀察球氏兄弟訓練，按照私人訓練員的菜單操課，使他體會到美國籃球實力強大的關鍵：自律。

楊玉明發現，台灣與美國的訓練方式不同。美國球員自律精神高，重視自主訓練，團隊練習時每個人都已準備好，教練不必花太多心思操體能；在台灣，球員放假回來，往往要重新來過。

美國球員自律值得學習，楊玉明說台灣籃球要進步，大環境更是重要因素，他最大的心願是看到台灣籃球職業化。近期他的好友陳建州催生職業籃球，楊玉明打算到時開幕回台灣觀賽。

「當年我錯過了中華職籃（CBA）。」楊玉明回想學生時代，每個球員目標很清楚就是打職籃，可惜他球技到達顛峰之時已經沒有職籃。

他分享一個小故事，高中時代外線是「站著投」，有一次三分線空檔，十拿九穩出手，沒想到被一個中鋒跑出來蓋火鍋。這次經驗讓他思考進步，學習偶像周俊三，苦練跳投增加出手空間。

十多年後，楊玉明跳投的身影不只印在球迷心中，也成了他的籃球學校標誌，印在球場地板上。他說，台灣要有職業聯盟，球員才有努力的目標，賽程密集、強度提升，國家隊實力才會進步。

大概是中華職籃失敗的先例，台灣籃球界近20年來只有半職業聯盟，不少優秀球員到海外討生活，楊玉明就曾經征戰中國聯賽。

「就算很多人不看好，甚至唱衰，但這件事對球員很重要。」楊玉明說，這一步雖艱難，台灣籃球一定要跨出這一步。他很佩服好友陳建州站出來推動，這攸關下一代籃球員的前途。

不管是陳建州或楊玉明，似乎都在挑戰自我。楊玉明放下球星光環，到美國歸零重來，一開始也沒想到能在這裡教美國人打籃球，教到開球館。

退役籃球明星楊玉明（圖）在美國開設3 Point籃球學校，主視覺以他的投籃動作為標誌。中央社

「想要贏球，一定要從輸球開始。」楊玉明說，從小教練這樣教他，現在他把這個觀念教給孩子們。他的學生大多是華人子弟，但他帶著球員到其他社區征戰，實力不輸其他族裔，拿了好多冠軍獎盃。

透過籃球，楊玉明教孩子「挑戰自己不熟悉的領域，就算失敗又如何」。他分享一開始帶球隊出去比賽，輸了一場球，小球員心情盪到谷底，不知道怎麼面對失敗。

到後來，這些課業、彈琴都名列前茅的華人子弟，在籃球場上接受失敗，學習團隊合作、信任隊友、打出態度，到現在每個人都很有自信，「整個隊的心綁在一起，這是有錢買不到的經驗」。

新球館去年11月開幕，招收了200多名學員，不過3月遇上疫情衝擊，目前逐步恢復上課，採4人以下小班教學。楊玉明抱著籃球人迎接挑戰的精神，接下來將與「球爸」創辦的運動品牌Big Baller Brand合作舉辦夏令營。