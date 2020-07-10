CBA／林書豪12分 北京首鋼5連勝晉級季後賽

中央社 / 台北10日電

效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼隊的台裔球星林書豪、台灣好手周儀翔今天出戰吉林隊，雙雙進帳12分，率隊以91比64勝出，5連勝入袋，收下季後賽門票。

CBA復賽後第二階段賽事，20支球隊集中於青島賽區，將決定例行賽名次以及最終晉級季後賽的隊伍，北京首鋼歷經6天休兵日後，今天迎來第二階段首戰。

林書豪今天上半場手感冰冷，6投1中，僅拿下2分，反觀隊友朱彥西手感火燙，6投全中，包括3記三分球，貢獻15分，助首鋼以46比29領先。

首鋼第3節尾聲，由林書豪發動快攻，完成三分打，洋將尤多（Ekpe Udoh）、台灣好手周儀翔延續攻勢，將比分拉開至71比45，在分數拉開後，首鋼第4節後段也改由本土球員應戰，最終以91比64獲勝，收下5連勝，成為第5支晉級季後賽的球隊。

尤多今天繳出全隊最佳的23分、17籃板，林書豪拿下12分、7籃板、8助攻，但外線手感低迷，全場4投皆落空。

周儀翔此役把握機會，上場20分鐘，攻下復賽以來個人新高的12分。

林書豪 周儀翔

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