籃球／T3BA六都百萬爭霸賽 11、12日台中燃戰火

T3BA六都百萬爭霸賽將於11、12日在台中市府前廣場點燃戰火，此次系列賽將從台中作為起點，依序在台中、桃園、新北、台南、高雄以及台北六地進行巡迴賽事。此次賽事共分為U16、U19及爭霸組，其中爭霸組將由六地的冠亞軍在8月16日台北進行總決賽，冠軍獎金高達30萬元，總獎金近百萬。

中州科大將由白薩、沙鹿、蘇格爾、吳鈺堂組成中州A隊、台中市代表隊將由曾柏喻、盧峻翔、盧哲毅、翁嘉鴻、蘇士軒代表出賽，而台中當地知名的社會組球隊紘亞實業陣中則擁有陳柏邑、駱俊銓、柴瑋、劉衍謙等名將。

三分球大賽將有謝亞軒、朱雲豪等人出賽，灌籃大賽則由石博恩、劉駿霆等健行科大球員出賽；其中中州科大在109學年度UBA男子組一級賽事創下隊史最佳的季軍成績，幾位外籍生表現出色是關鍵，這次T3BA 3X3六都爭霸賽也特地以他們為主角拍攝形象短片，希望所有球員都能感受到他們的精神，以黑馬之姿面對更強、更高層級的挑戰。

本項賽事由中華民國三人籃球發展協會、T3BA 3X3職業籃球聯盟主辦，指導單位為台中市政府，由台中市籃委會、台中市副議長顏莉敏服務處及台中市議員黃馨慧服務處協助辦理。T3BA 3X3 為專營3X3籃球賽事之組織，先前曾經辦理FIBA3X3高雄挑戰賽、桃園挑戰者盃等賽事，更是中華女籃進入東京奧運資格賽的幕後推手。此次再度辦理六都百萬爭霸賽，所有爭霸組的選手將有資格獲得FIBA3X3積分。

此次六都百萬爭霸賽除了比賽內容精彩可期，現場更設有遊戲攤位、運動用品攤位以及餐飲攤位，增添此次賽事的娛樂性，聯盟方面也透過各社群平台完整呈現賽事進行狀況，賽事完全開放民眾免費入場，希望能和球迷們共襄盛舉。