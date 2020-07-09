籃球／新聯盟尚未拜會 高俊雄：盼兩聯盟不打對台

國內籃球新聯盟在昨天拍板，將於年底四隊開打，體育署署長高俊雄在今天表示，目前新聯盟人員仍未與體育署進行溝通，不過聽到新聯盟的組合讓他感到相當興奮，畢竟這將會是台灣最高等級並且以職業為規格的賽事。

新聯盟執行長陳建州在昨天宣布聯賽將於年底開打，也代表年底我國籃壇年底將形成雙聯盟並行的局面，而體育署署長高俊雄在今天表示，儘管目前新聯盟仍未正式與體育署進行交流，但能在台灣搭建一個高等級的籃球舞台，一直是個共識，對於職業聯賽也有相關的租稅優惠，如果需要體育署都願意提供新聯盟諮詢。

高俊雄指出，由於新聯盟屬於職業聯賽，仍適用於租稅補助，但將不會壓縮到每年提撥給屬於企業聯賽性質的SBL預算，他也強調不樂見兩頂尖聯盟打對台的局面，「聽到這樣的組合，其實我還蠻興奮的，畢竟這將會是台灣最高等級，且職業規格的聯賽，必要時體育署也會給予行政上的協助。」

至於外傳璞園在轉戰新聯盟後，有意使用國立體大體育館「漢堡館」當作主場，國體大校長邱炳坤則是透露，目前仍在洽談中，「一切還在洽談中，我們樂觀其成，這對於增加學校能見度也是一件好事。」